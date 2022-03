LPI-J: aufgefahren

Apolda (ots) - Ein 26jähriger befuhr am 08.03.2022, gegen 12:10 Uhr mit einem Lkw den Unteren Heidenberg in Apolda. An der Kreuzung Heidenberg/Gerbachei missachtete er die Vorfahrt eines 61jährigen Renault-Fahrers und stieß mit ihm zusammen, als dieser vom Oberen Heidenberg kommend in die Gerbachei abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Der Renault Twingo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt ...

mehr