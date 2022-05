Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Grauen Skoda Oktavia aufgebrochen und Wertsachen gestohlen (20./21.05.2022)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Auto auf der Marie-Curie-Straße aufgebrochen und Wertsachen gestohlen. Der Unbekannte schlug zunächst die linke hintere Scheibe des Dreiecksfensters eines auf dem Parkplatz eines Baumarktes geparkten grauen Skoda Oktavia ein. Anschließend öffnete und durchwühlte der Täter das Auto und stahl eine schwarze Umhängetasche mit diversem Inhalt und zwei Kleidungsstücke. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, denen in der Nacht im Bereich des Parkplatzes Verdächtiges aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

