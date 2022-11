Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 26-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Alleinunfall hat sich am Mittwoch (16. November) gegen 08:10 Uhr auf der Plettenberger Straße in Höhe der Ortschaft Keseberg ereignet. Dabei befuhr eine 26-jährige Autofahrerin die Straße in Richtung Plettenberg. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug kollidierte mit der dort befindlichen Leitplanke. Im weiteren Verlauf geriet der Pkw hinter die Leitplanke und kollidierte schlussendlich auf einer Böschung mit einem Baum. Die 26-Jährige wurde verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell