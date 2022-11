Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Lennestadt (ots)

Beamten der Polizeiwache Lennestadt fiel am Dienstagmorgen (15.11.2022) ein 61-jähriger Autofahrer auf, als dieser um 05.00 Uhr die "Elsper Straße" in Trockenbrück befuhr. Dabei überholte der Mann mit scheinbar deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen Motorrollerfahrer und setzte auch nach seinem Überholmanöver die Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 61-Jährigen fest. Daraufhin wurde der Fahrzeugführer zur Polizeiwache nach Altenhundem gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

