POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Drolshagen (ots) - Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag (14. November) gegen 12 Uhr auf der L 708 in Germinghausen ereignet. Dabei beabsichtigte ein 73-jähriger Autofahrer, von der Landstraße auf die Autobahn 45 in Richtung Frankfurt aufzufahren. Zeitgleich fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Wagen von der Autobahn ab und setzte seine Fahrt auf der Landstraße in Richtung Wegeringhausen fort. Die Fahrzeuge stießen im ...

