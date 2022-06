POL-SO: Kreis Soest - Wohnungseinbruchradar

Lippetal- Oestinghausen (ots) - Am 26.Juni, gegen 9.45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Straße Oistinger Feld gerufen. Dort hatte sich ein Toaster in der Küche entzündet. Ein 73-jähriger Hausbewohner wurde bei dem Brand leicht verletzt. Es entstand in geringer Sachschaden.(jb) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest ...

mehr