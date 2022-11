Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch

Wenden (ots)

Ein Einbruchsversuch hat sich am Mittwoch (16. November) zwischen 12 Uhr und 12:15 Uhr in der Ortslage "Büchen" ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten zwei männliche Unbekannte die Haueingangstür auf und gelangten so in das Haus. Während der Tat wurden die Täter jedoch von einer Bewohnerin gestört. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Hillmicke. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren.

Die Unbekannten können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Täter

- Aussehen: südländisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, Drei-Tage-Bart, kurze schwarze Haare,

- Alter: zwischen 20 und 25 Jahre alt

- Größe: zwischen 180 und 185 cm groß

- Bekleidung: schwarzer Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf der Rückseite, Jeanshose, beige Sportschuhe

2. Täter

- Aussehen: südländisches Erscheinungsbild, schlanke Statur,

- Alter: zwischen 20 und 25 Jahre alt

- Größe: zwischen 180 und 185 cm groß

- Bekleidung: grüner Kapuzenpullover, Jeanshose

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

