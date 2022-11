Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Ladendiebstahl gesucht

Olpe (ots)

Am Mittwoch (16. November) hat ein unbekannter Täter Lebensmittel aus einem Supermarkt "In der Trift" in Olpe entwendet. Der Diebstahl fiel auf, als eine Kassiererin den Rucksack des Unbekannten kontrollieren wollte. Sie entdeckte verschiedene Lebensmittel im Wert von rund 30 Euro. Als sie den Mann darauf ansprach, flüchtete dieser fußläufig in Richtung Rüblinghausen.

Der Unbekannte lässt sich folgendermaßen beschreiben:

- Größe: ca. 1,60 Meter groß

- Aussehen: normale Statur, schwarze Haare

- Auffälligkeiten: eine Narbe am linken Wangenknochen, ein Tattoo an der linken Hand (Rosenmotiv)

- Bekleidung: schwarze Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe, grüner Rucksack mit schwarzen Punkten

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell