POL-DU: Hochheide: Busfahrer geschlagen und weggelaufen - Zeugen gesucht

Duisburg/Rheinberg (ots) - Heute morgen gegen 09:50 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aus, nachdem Zeugen eine im Wasser treibende Person in Höhe des Rheinkilometers 794 gesehen hatten. Wenige Kilometer flussabwärts entdeckten die Einsatzkräfte dann den Leichnam eines 35-jährigen Duisburgers, der seit Sonntag vermisst wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann am Sonntagmittag von einer Eisenbahnbrücke in ...

mehr