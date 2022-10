POL-HX: Kleinwagen überschlägt sich mehrfach, Fahrerin schwer verletzt

Höxter (ots) - Zu einem hohen vierstelligen Sachschaden kam es an zwei Verteilerkästen eines Telekommunikationsunternehmens in der Höxteraner Ortschaft Stahle. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Die im "Stahler Weg" aufgestellten Verteilerkästen wurden bei dem Zusammenstoß zwischen Samstag, 15.10.2022, und Montag, 17.10.2022, so stark beschädigt, dass sogar die Fundamente in ...

mehr