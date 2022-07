Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Gartenhaus

Dierdorf (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Straße "Krotoszyner Ring" zu einem Aufbruch eines Gartenhauses. Unbekannte Täter schlichen im Schutz der Dunkelheit in den Garten eines Einfamilienhauses. Dort wurde die Tür des Gartenhauses aufgehebelt. Mehrere, teils hochwertige Gartengeräte wurden gestohlen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

