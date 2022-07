POL-PDNR: Diebstahl von Verkehrsschildern

Linz am Rhein (ots) - Radmuttern von Fahrzeug gelöst Am Freitag, den 15.07.2022 erhielt die Polizei Linz Kenntnis von einem Verkehrsunfall in Bruchhausen, bei welchem sich das Vorderrad des Verunfallten während der Fahrt gelöst hatte. Das Rad löste sich glücklicherweise bereits kurz nach Fahrtbeginn bei geringer Fahrtgeschwindigkeit, weshalb es lediglich zu einem ...

