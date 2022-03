LPI-G: Haltestelle entglast

Altenburg (ots) - Altenburg: Mehrere Meldungen besorgter Bürger erreichten in den vergangenen Tagen die Altenburger Polizei und meldeten betrügerische Anrufe bei ihnen zu Hause. Demnach meldeten sich die Betrüger u.a. als angebliche Bankmitarbeiter und versuchten, unter Vorspielen falscher Taten an Kunden- und insbesondere an Kontodaten zu gelangen. Leider bemerkte ein Angerufener den Betrug zu spät, so dass in der Folge unberechtigte Abbuchen von seinem Konto erfolgte. ...

mehr