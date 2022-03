Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Warnung vor Trickanrufen

Altenburg (ots)

Altenburg: Mehrere Meldungen besorgter Bürger erreichten in den vergangenen Tagen die Altenburger Polizei und meldeten betrügerische Anrufe bei ihnen zu Hause. Demnach meldeten sich die Betrüger u.a. als angebliche Bankmitarbeiter und versuchten, unter Vorspielen falscher Taten an Kunden- und insbesondere an Kontodaten zu gelangen. Leider bemerkte ein Angerufener den Betrug zu spät, so dass in der Folge unberechtigte Abbuchen von seinem Konto erfolgte. In einem anderen Fall vermittelten die Betrüger dem Angerufenen, dass der verstorbene Partner vermeintliche Lottoschulden hatte und forderten nunmehr zu Begleichung der Schulden auf. Auch hier gelang es den Tätern in einem polizeilich bekannten Fall, an das Geld der Angerufenen zu gelangen.

Die Polizei möchte daher noch einmal auf derartige Betrugsmaschen hinweisen. Seien Sie bei Geldforderungen oder Abfrage persönlicher Daten am Telefon stets misstrauisch. Gehen Sie bitte auf diese Anfragen nicht ein und übermitteln Sie KEINE Daten telefonisch. Die Betrüger versuchen durch Angaben falscher Tatsachen Ihr Vertrauen zu gewinnen, um an Ihr Geld zu kommen. Überprüfen Sie die Richtigkeit der Informationen mit einem Anruf z.B. bei Ihrer Bank. Bleiben Sie skeptisch. Beenden Sie derartige Telefonat und informieren Sie Ihre Polizei. (RK)

