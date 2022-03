LPI-G: Pkw-Fahrer stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Gera (ots) - Gera: Beim Abbiegen von der Berliner Straße in die Helene-Fleischer-Straße in Gera bemerkte eine 66-jährige VW-Fahrerin gestern (01.03.2022), gegen 12:30 Uhr die parallel zu ihr fahrende Straßenbahn scheinbar zu spät. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen mit der Bahn. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden. Zudem musste der VW abgeschleppt ...

