Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw geriet ins Schleudern

Greiz (ots)

B2: Zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeuge rückten heute Morgen (03.03.2022) Rettungsdienst, Polizei und in der Folge noch zwei Abschleppdienste zur B2 aus. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrer (18) eines Pkw Nissan beim Befahren der Bundesstraße aus Richtung Triptis kommend kurz vor dem Abzweig Birkhausen ins Schleudern. In der Folge stieß der Nissan frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Renault (Fahrer 25) zusammen. Beide Fahrzeugführer konnten ihre Pkw eigenständig verlassen und wurden verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war in diesem Bereich bis ca. 09:00 Uhr zum Teil voll gesperrt. Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) ermittelt zum Unfallgeschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell