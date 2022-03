Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube aufgebrochen

Altenburg (ots)

Gößnitz: Im Zeitraum vom 22.02.-02.03.2022 drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenlaube in der Genossenschaftsstraße, speziell in der Gartenanlage "Morgensonne" ein. Aus der Laube stahlen die Einbrecher eine Shisha und verursachten Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 471-0 bei der PI Altenburger Land zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell