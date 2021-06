Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Brände; Einbruch in Firma

Zwiefalten (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall den ein 19-Jähriger am Mittwochabend auf der Zwiefalter Steige verursacht hat. Der Fahranfänger fuhr gegen 18.15 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Steige abwärts in Richtung Zwiefalten. Weil er jedoch zu schnell unterwegs war, verlor er in der scharfen Linkskurve auf Höhe der Abfahrt Hochberg die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Schleudern und krachte in die Leitplanken. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Opel nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Trochtelfingen (RT): Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag verletzt worden. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit einem BMW die K 6736 von Steinhilben herkommend und bog nach links auf die K 6737 in Richtung Meidelstetten ab. Dabei kam es zur heftigen Kollision mit dem von Oberstetten entgegenkommenden Ford einer 42 Jahre alten Frau. Beim Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher nach aktuellem Kenntnisstand leicht und die Ford-Lenkerin schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge, an denen der Blechschaden mit insgesamt zirka 30.000 Euro zu Buche schlagen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Holzstapel in Brand geraten

Auf einem Gartengrundstück in Verlängerung der Straße Grüner Weg in Musberg ist am Mittwochnachmittag, gegen 16.10 Uhr, aus noch unbekannter Ursache ein Holzstapel in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte die Lage rasch im Griff und löschte die Flammen. Außer dem Holzstapel wurde lediglich ein nahegelegener Obstbaum in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 400 Euro. Auf der Anfahrt zum Brandort war ein Löschfahrzeug der Feuerwehr auf dem Unteraicher Weg in den rechten Grünstreifen geraten, anschließend in den Straßengraben gerutscht und in der Folge auf die rechte Seite gekippt. Alle sechs Insassen waren nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben. Das nicht mehr fahrtaugliche Einsatzfahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. (mr)

Owen (ES): Auf Motorradfahrer aufgefahren

Eine Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag auf der K 1243 auf einen Motorradfahrer aufgefahren. Die 57-Jährige war mit ihrem Skoda Octavia kurz vor 15.30 Uhr auf der Kreisstraße von Nürtingen herkommend unterwegs und hielt an der Einmündung zur L 1210 zunächst hinter einem an der dortigen Stoppstelle wartenden Motorradfahrer an. Als die Frau aus Richtung Owen kein Fahrzeug kommen sah, fuhr sie an und kollidierte dabei mit dem Heck der Honda. Der 22 Jahre alte Biker stürzte daraufhin nach rechts zu Boden und verletzte sich leicht. Er konnte seine Fahrt jedoch selbstständig fortsetzen. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Brand im Treppenhaus

Eine möglicherweise unachtsam entsorgte Zigarettenkippe könnte die Ursache für den Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Mittwochabend in der Hindenburgstraße gewesen sein. Ein Hausbewohner hatte gegen 22.30 Uhr im Treppenhaus geraucht und war danach wieder in seine Wohnung zurückgekehrt. Wenig später wurde er durch den Alarm des Rauchmelders aufmerksam und stellte fest, dass neben dem Regal, auf dem der Aschenbecher abgestellt war, mehrere Gegenstände in Brand geraten waren. Er konnte den Brand selbständig löschen. Allerdings war das Treppenhaus fast vollständig verrußt und Wandteile angeschmort. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf etwa 10.000 Euro, der Inventarschaden auf etwa 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. (cw)

Altbach (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Straße In den Weiden sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürften sich die Einbrecher kurz vor Mitternacht mit brachialer Gewalt über eine Türe Zutritt zum Firmengebäude verschafft haben. Soweit bislang bekannt ist, ließen sie dort Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Der Polizeiposten Plochingen hat mit Unterstützung der Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Fehler beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochnachmittag ein Blechschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro entstanden ist. Die 22 Jahre alte Lenkerin eines Citroen C3 war kurz nach 14.30 Uhr auf der Bebenhäuser Straße stadtauswärts unterwegs und wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Ein auf dem linken Gegenfahrstreifen entgegenkommender Autofahrer bremste im stockenden Verkehr ab, um der jungen Frau das Abbiegen zu ermöglichen. Diese übersah jedoch, dass auf dem rechten Gegenfahrstreifen eine 36-jährige Mercedes-Lenkerin heranfuhr. In der Folge kam es zur Kollision der Pkw. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Kabelbrand in Verteilerkasten

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Mittwochnachmittag zu einem Kabelbrand im Verteilerkasten einer Photovoltaikanlage auf einem Aussiedlerhof in der Reutlinger Straße in Jettenburg gekommen. Ein Arbeiter bemerkte kurz vor 14 Uhr Rauch aus dem Verteilerkasten aufsteigen, worauf die Feuerwehr verständigt wurde. Diese rückte mit 17 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus und konnte den Brand rasch löschen, so dass ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden konnte. Über den Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Tübingen (TÜ): Jugendlicher Radfahrer bei Unfall schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Unfall in einem Fahrradtunnel am Mittwochmittag erlitten. Der 15-Jährige befuhr gegen 13 Uhr den Tunnel von der Derendinger Allee herkommend in Richtung Innenstadt. Ersten Erkenntnissen nach überholte der Jugendliche zwei Radfahrer. Hierbei verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Mountainbike, kam ins Straucheln und prallte im Anschluss gegen die Tunnelwand. Der Schüler erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet unter Telefon 07071/972-8660 um Zeugenhinweise. (ms)

Rottenburg (TÜ): Mit Mofa gestürzt

Eine 31-Jährige ist am Donnerstagmorgen mit ihrem Mofa gestürzt. Die Frau befuhr kurz vor acht Uhr den Radweg zwischen Kiebingen und Bühl. Aufgrund des vorausgegangenen Unwetters war dieser stellenweise noch mit Schlamm bedeckt. Auf dem rutschigen Untergrund verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Zweirad und kam zu Fall. Aufgrund der dabei erlittenen Verletzungen wurde die 31-Jährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Burladingen (ZAK): Zu schnell und unter Alkoholeinwirkung unterwegs

Erheblich betrunken war ein 21-Jähriger, der am frühen Donnerstagmorgen in der Gauzolfstraße (B 32) einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der junge Fahrer war kurz nach Mitternacht mit seinem Audi A5 auf der Bundesstraße von Burladingen in Richtung Gauselfingen unterwegs. Weil er dabei deutlich zu schnell fuhr, kam er mit seinem Wagen zu Beginn einer leichten Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte in die Leitplanken. Der Wagen wurde daraufhin ausgehebelt und rutschte mit einer Fahrzeugseite in Schräglage auf der Leitplanke entlang, bevor er nach etwa 100 Metern wieder zurück auf die Fahrbahn kam. Unkontrolliert schleuderte der Wagen nochmals mehrere hundert Meter über die Fahrbahn, kam nachfolgend nach rechts von der Straße ab und krachte gegen einen auf einer Wiese abgestellten Altkleidercontainer. Dabei wurde der Audi erneut ausgehebelt und überschlug sich mehrfach, bis er auf der Wiese zum Liegen kam. Der 21-Jährige und sein 18 Jahre alter Beifahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien, woraufhin der 18-Jährige sofort die Flucht ergriff. Er konnte im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wenig später angetroffen werden. Sowohl der mutmaßliche Fahrer, als auch der Beifahrer waren erkennbar alkoholisiert. Da eine entsprechende Überprüfung bei dem 21-Jährigen einen vorläufigen Wert von mehr als 2,4 Promille ergab und die Fahrerfrage zunächst unklar war, wurde bei beiden eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des Älteren wurde beschlagnahmt. Während dieser vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde, konnte der 18-Jährige nach Hause entlassen werden. Der völlig zerstörte Audi wurde abgeschleppt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort. Der entstandene Sachschaden am Audi wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Höhe der Schäden an Leitplanken und die Flurschäden sind noch nicht bekannt. (cw)

Bisingen (ZAK): Heizung in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstagmorgen die Heizungsanlage eines Wohnhauses in der Leiwasenstraße in Brand geraten. Gegen 8.45 Uhr alarmierten die Bewohner die Feuerwehr, nachdem sie eine starke Rauchentwicklung, insbesondere im Keller des Hauses, festgestellt hatten. Die Feuerwehr rückte mit starken Kräften zum Einsatzort aus. Vor Ort stellte sie fest, dass an der Heizungsanlage auch die Steuerungseinheit verschmolzen war. Verletzt wurde niemand. Eine Ersthelfergruppe des örtlichen Rettungsdienstes war vorsorglich ebenfalls vor Ort. Der ersten Schätzung nach beträgt der Schaden an der Heizungsanlage etwa 10.000 Euro. (sm)

