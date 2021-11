Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1520) Buben entwendeten Süßigkeiten und Seifenblasen aus Schule

Erlangen (ots)

Der Einbruchalarm einer Schule rief am späten Samstagabend (06.11.2021) die Erlanger Polizei auf den Plan. Streifen konnten zwei Buben antreffen, die in das Schulgebäude eingedrungen waren und dort Süßigkeiten und Seifenblasen an sich genommen hatten.

Der Einbruchsalarm der Privatschule in der Marie-Curie-Straße hatte gegen 22:15 Uhr angeschlagen. Als Angestellte des Sicherheitsdienstes Personen im Schulgebäude feststellen konnten, alarmierten sie die Polizei. Vor Ort konnten schließlich zwei Jungen beim Verlassen des Schulgebäudes angehalten werden.

Die beiden 13- und 14-jährigen Jungen waren über eine Tür auf der Rückseite in das Schulgebäude gelangt. Dort hatten sie anschließend mehrere Wände verunreinigt und entwendeten Süßwaren sowie Seifenblasen, die sie in der Schule gefunden hatten.

Ob und in welcher Höhe durch die Verschmutzungen ein Sachschaden entstanden ist, war zunächst nicht bekannt. Die Polizeistreifen nahmen die beiden Buben mit zur Polizeiinspektion. Dort übergaben die Beamten die beiden an ihre Eltern.

Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell