POL-OE: Vorsicht vor Online-Trading

Wenden (ots) - In der Nacht von Mittwoch (16. November, 18:30 Uhr) auf Donnerstag (17. November, 07:30 Uhr) haben Unbekannte die Fensterscheiben von zwei Fahrzeugen in der Wilhelm-Tell-Straße und in der Großmickestraße in Ottfingen beschädigt. In beiden Fällen wurden die Scheiben eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren Wertgegenstände wie Portemonnaies, Bargeld und andere Ausweisdokumente entwendet. Es entstand zudem Sachschaden im jeweils dreistelligen Eurobereich. ...

