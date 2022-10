Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo

Hamburg - Vermisster 85-jähriger Lemgoer ist wohlbehalten zurück

Lippe (ots)

(RB) Wir berichteten am gestrigen Tag von einem 85-jährigen Lemgoer, der seinen Lebensbereich verlassen hatte und vermutlich mit seinem grauen VW Golf Plus in den Bereich Hamburg gefahren war. Der 85-Jährige konnte gestern Abend tatsächlich in Hamburg gesund und munter angetroffen und in die Obhut seiner Angehörigen übergeben werden. Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum, dass alle Fotos des Mannes in diesem Zusammenhang gelöscht werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell