Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Betrunkener wirft mit Flasche nach Spaziergängerinnen.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (05.10.2022) machten zwei Frauen (34 und 39 Jahre alt) gegen 21 Uhr einen abendlichen Spaziergang. In der Straße "Am Markt" pöbelte ein 43-Jähriger die beiden an. Als sie unbeirrt weitergingen, warf er eine Glasflasche nach ihnen und beleidigte sie. Die Frauen riefen die Polizei. Der deutlich alkoholisierte 43-Jährige verhielt sich während des Einsatzes unkooperativ und beleidigte auch die Polizeibeamten. Zur Verhinderung weiter Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell