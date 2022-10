Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zwei Fahrzeuge geklaut.

Lippe (ots)

Auf gleich zwei Fahrzeuge einer Reinigungsfirma hatten es Diebe abgesehen, die sich zwischen Freitag vergangener Woche und Montagmittag (30-09. - 03.10.2022) Zugang zu den Büroräumen an der Lageschen Straße verschafft hatten. Wie die Diebe in das Gebäude gelangen konnten, steht noch nicht fest. In einem Büro brachen sie den Tresor auf, in dem sich die Schlüssel aller Firmenfahrzeuge befanden. Die Täter entnahmen die Schlüssel eines VW Golf und eines VW Bulli T5 und entkamen mit den Firmenwagen. Beide Fahrzeuge verfügen über eine rote Lackierung sowie über die auffällige Firmenaufschrift "Clean Up". Vor dem Diebstahl waren an beiden Wagen Kennzeichen aus Lippe (LIP) angebracht. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl oder zu dem Verbleib der Fahrzeuge richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell