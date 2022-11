Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Ladendiebstahl gesucht

Lennestadt (ots)

Am Freitag (18. November) hat sich gegen 13:40 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Straße "In den Höfen" in Altenhundem ein Ladendiebstahl ereignet. Dabei beobachtete eine Mitarbeiterin, wie ein Unbekannter ein Paar Schuhe stehlen wollte. Als der Alarm am Ausgang auslöste, versuchte die Angestellte, den Täter zu stellen. Diesem gelang die Flucht mit einem Fahrrad. Die Verkäuferin konnte noch einen der gestohlenen Schuhe aus dem Fahrradkorb sichern. Der Unbekannte lässt sich folgendermaßen beschreiben: - Aussehen: dunkler Hauttyp, schwarze, kurze Haare - Statur: hager, sehr dünn - Bekleidung: weiße, dreckige Jacke mit blauen und schwarzen Applikationen, Jeans, schwarze Puma Schuhe, großer, grauer Rucksack Der entwendete Schuh der Marke "Bench" hat einen Anschaffungswert von rund 45 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

