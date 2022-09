PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Pkw entwendet +++Frontalzusammenstoß mit vier Verletzten +++

Limburg (ots)

Diebstahl von Pkw

Selters - Eisenbach Samstag, 17.09.2022, 22:00 Uhr

Ein 55-jähriger Mann aus Selters - Eisenbach hatte seinen erst kürzlich erworbenen Mercedes - Vito auf seinem Grundstück abgestellt. Am Samstag, gegen 22:00 Uhr, musste er plötzlich beobachten, wie das Fahrzeug vom Hof gefahren wird. Offenbar hatten sich bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Fahrzeug verschafft und dieses entwendet. Da das Fahrzeug noch nicht zugelassen war, waren an dem Fahrzeug zur Tatzeit auch keine Kennzeichen angebracht.

Die Kriminalpolizei Limburg nimmt Hinweise in der Sache unter 06431 - 91400 entgegen.

Frontalzusammenstoß mit vier Verletzten

Bundesstraße 8, Brechen - Selters Unfallzeit: Sonntag, 18.09.2022., 00:05 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein 23 - jähriger Mann aus der Gemeinde Weilmünster mit einem Pkw Skoda Fabia die Bundesstraße 8, aus Richtung Niederselters kommend, in Fahrtrichtung Oberbrechen. Zwischen den beiden Ortschaften geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw Mercedes C-Klasse eines 31 - jährigen Mann aus der Gemeinde Selters kollidierte. Eines der beteiligten Fahrzeuge geriet infolge des Unfalls in Brand und musste durch die sofort verständigte Feuerwehr gelöscht werden. Der Fahrer des Skoda wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Auch dessen Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen des beteiligten Mercedes, ein 31 - jähriger Mann und ein 5 - jähriges Kind, wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell