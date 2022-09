PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tödlicher Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Limburg (ots)

Zeit: Freitag, 16.09.2022, 15.30 Uhr

Ort: Gemarkung Brechen, L 3022, zwischen Lindenholzhausen und Werschau

Ein 18 - jähriger Kradfahrer aus Niederbrechen befuhr mit seinem Motorrad die L 3022 aus Richtung Lindenholzhausen kommend in Richtung Werschau. Kurz vor der BAB - Brücke überholte er dann einen weißen Lkw und verlor vor Abschluss des Überholvorgangs die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß dann frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der junge Motorradfahrer stürzte und erlitt dabei schwerwiegende Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des unfallbeteiligten Pkw, ein 51 - jähriger Fahrer und seine 14 - jährige Tochter aus Selters, erlitten einen Schock und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 25.000 EUR beziffert. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme für beide Richtungen gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Unfallaufnahme ein Sachverständiger hinzugezogen. Mögliche Zeugen, insbesondere der Fahrer des weißen Lkw, werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06431-91400).

