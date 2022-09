PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Zwei Betrugsdelikte mittels Messengerdienst +++ Diebstahl von Zeltzubehör

Limburg (ots)

1. Zwei Betrugsdelikte mittels Messengerdienst, Limburg, Bad Camberg/Dornburg Montag, 12.09.2022, 15:00 Uhr und Mittwoch, 14.09.2022, 13:00 Uhr

(jg) Am Montag fiel zunächst eine 70-jährige Bad Cambergerin und am Mittwoch eine 59-jährige Dornburgerin dreisten Betrügern zum Opfer, welche sich die "Whatsapp"-Betrugsmasche zu Nutze machten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage und führen weiter fort, dass sie eine neue Telefonnummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen eines Kindes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Im Glauben daran, mit den eigenen Töchtern zu kommunizieren, tätigten die Damen eine vierstellige Überweisung auf die Konten der Täter. Als die unbekannten Täter in beiden Fällen eine weitere Geldforderung stellten, brachen die Damen den Kontakt ab und mussten später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen waren.

Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

2. Diebstahl von Zeltzubehör,

Weilburg-Kubach, Friedenbachstraße Dienstag, 13.09.2022, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 14.09.2022, 11:30 Uhr

(my)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Weilburg-Kubach Teile eines Festzeltes aus einem abgestellten PKW-Anhänger entwendet. In der besagten Zeit stand der, mit dem Zelt beladenen Anhänger, auf einem Firmengelände in der Friedenbachstraße. Nachdem die unbekannten Täter die Zelt-Teile aus dem Anhänger gestohlen hatten, brachen sie eine an dem Anhänger angebrachte Box auf und entwendeten weiteres Zubehör. Die 65-jährige Firmeninhaberin bezifferte den Gesamtschaden auf circa 1.800 Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter der 06471 - 93860 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell