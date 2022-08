Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Polizei kontrolliert 33-Jährigen wegen weggeworfener Zigarette und stellt weitere Straftaten fest

Wegen Fahrens ohne Führerschein und unter Drogenbeeinflussung, der Angabe von falschen Personalien sowie unerlaubter Müllbeseitigung muss ein 33 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 295 zwischen Weil der Stadt und Renningen unterwegs war, mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg beobachtete, wie der Fahrer einen Zigarettenstummel aus dem PKW herausschnippte und kontrollierten den Mann hierauf. Da er kein Personaldokument und keinen Führerschein vorzeigen konnte, gab er zunächst mündlich seine Personalien an. Doch die Beamtin und ihr Kollege schöpften Verdacht und erklärten dem Mercedes-Lenker, dass er sie zur Überprüfung zum Polizeirevier begleiten müsse. Dies hatte zur Folge, dass der Mann zugab, eine falsche Identität angegeben zu haben. Des Weiteren gab er zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Darüber hinaus stellten die Kontrollierenden Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogenvortest verlief daraufhin positiv, so dass eine Blutentnahme notwendig wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Ermittlungen dauern an.

