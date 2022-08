Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: alkoholisierter Mann schlägt gegen Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 22:15 Uhr wurde eine Streifenbesatzung in der Römerstraße in Leonberg von einem Passanten auf einen offensichtlich stark alkoholisierten 32-Jährigen aufmerksam gemacht, der durch einen 26-jährigen Mann festgehalten wurde. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 32-Jährige mit über 2,5 Promille auf die Fahrbahn gegen den dortigen BMW des 26-Jährigen gelaufen war und mehrfach mit den Fäusten und seinem Rucksack auf das Fahrzeug einschlagen hatte. Der alkoholisierte Mann war bereits zuvor in einem Lebensmittelgeschäft ebenfalls in der Römerstraße aufgefallen. Dort hatte er Kunden angepöbelt und belästigt, was in einen Platzverweis mündete. Schließlich musste er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Leonberg verbringen.

