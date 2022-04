Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall verursacht und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag, den 25.04.22 kam es im Zeitraum von 10:30 bis 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Im Obergarten in Bad Dürkheim. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr vermutlich beim Wenden gegen eine Grundstücksmauer eines dortigen Wohnanwesens. Aufgrund der Spurenlage an der Mauer, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um ein grünes Fahrzeug gehandelt haben muss. Der Schaden an der Mauer beläuft sich auf circa 500EUR. Sollten Sie Angaben zu dem Unfall machen können, bittet die Polizei Bad Dürkheim um Ihre Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

