POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Nach Verkehrsunfall Dieselkraftstoff auf Fahrbahn kilometerweit verteilt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 07:10 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Flughafen/Messe und Stuttgart-Plieningen in Fahrtrichtung München. Ein 29-jähriger Sattelzuglenker befuhr die rechte Fahrspur und fuhr hier mutmaßlich über ein verlorenes Fahrzeugteil auf der Fahrbahn. Durch das aufgewirbelte Teil wurde der Kraftstofftank des Zugfahrzeugs aufgerissen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer machte den Lkw auf den Kraftstoffverlust aufmerksam, sodass dieser erst rund 15 Kilometer später auf den Parkplatz "Im Rübholz" abfuhr. Bis dahin verlor er bereits rund 300-400 Liter Dieselkraftstoff. Die zuständige Autobahnmeisterei übernahm mit einem externen Dienstleister die Reinigung der Fahrbahn. Die Freiwillige Feuerwehr Wendlingen war mit einem Fahrzeug und drei Wehrkräften vor Ort. Der rechte Fahrstreifen blieb während den Reinigungsarbeiten bis etwa 14:50 Uhr gesperrt. An der Zugmaschine entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

