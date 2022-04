Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Steinwurf

Ellerstadt (ots)

Im Tatzeitraum vom 23.03.22, 10:30 Uhr bis zum 25.04.22, 05:30 Uhr wurden zwei Fensterscheiben der Grundschule in Ellerstadt durch bislang unbekannte Täter mit Steinen eingeworfen. Aufgrund der Größe der Einwurflöcher, kann ein Einbruch ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt circa 400EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder verdächtigen Personen machen können, sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

