Trotz Fahrverbot war ein 24-Jähriger am Sonntag in Mergelstetten mit seinem Auto unterwegs.

Gegen 22.15 Uhr sah eine Polizeistreife den BMW in der Schmittenstraße fahren. Die Beamten stoppten das Fahrzeuge. Bei der Kontrolle konnte der 24-Jährige keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann in der Vergangenheit seinen Führerschein abgeben musste. Bei der weiteren Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der BMW-Fahrer Drogen genommen hatte. Ein Test bestätigte das. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt in einem Labor ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen und wie viel davon der Autofahrer tatsächlich genommen hat. Sein Auto musste er stehen lassen. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

Hinweis der Polizei: Die Polizei warnt vor Rauschgiften. Und sie warnt davor, im Rausch ein Fahrzeug zu führen. Er senkt die Hemmschwelle und wirkt sich negativ auf Reaktion und Wahrnehmung aus. Das kann zu schweren Unfällen mit Gefahren für Leib und Leben führen. Neben Bußgeldern oder Strafanzeigen droht deshalb auch der Entzug der Fahrerlaubnis..

