PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Auseinandersetzung auf der Kirmes +++ Schlägerei in der Fußgängerzone +++ Einbruch in Metzgerei +++ Scheibe von Telefonzelle eingeschlagen

Limburg (ots)

1. Körperverletzung auf der Kirmes

65520 Bad Camberg - Erbach, Limburger Straße, Festplatz Freitag, 16.09.2022, 23:15 Uhr

Auf dem Festplatz der Kirmes in Bad Camberg-Erbach wurde am Freitagabend ein 18-jähriger aus Bad Camberg durch einen weiteren Kirmesbesucher ins Gesicht geschlagen. Dadurch erlitt der 18-jährige Geschädigte eine Verletzung an seinem Schneidezahn und musste behandelt werden. Der namentlich bekannte Täter konnte auf der Kirmes nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die 47- jährige Mutter des Geschädigten versuchte die Auseinandersetzung zu schlichten. Hierbei wurde sie durch einen weiteren unbekannten Täter in den Rücken getreten.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

2. Gefährliche Körperverletzung

65549 Limburg, Bahnhofstraße "Neumarkt" Samstag, 17.09.2022, 04:00 Uhr

Am Samstagmorgen kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Bahnhofstraße im Bereich des Neumarktes in Limburg. Durch die Streife der Polizeistation Limburg konnten die beiden 23 und 26 Jahre alten Geschädigten in der Fußgängerzone angetroffen werden. Beide hatten Verletzungen im Gesicht, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde und die Verletzungen versorgte. Ein Geschädigter musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Geschädigte gerieten gegen 04:00 Uhr im Bereich der oberen Bahnhofstraße mit einer ihnen unbekannten Personengruppe in Streit. Nachdem es zuerst zu verbalen Streitigkeiten kam, schlugen ca. 4-6 unbekannte Personen auf die Geschädigten ein. Ein Zeuge wurde daraufhin auf den Vorfall aufmerksam. Dadurch entfernten sich die unbekannten Täter über die Fußgängerzone in Richtung Diezer Straße. Die Täter sollen jugendlich, zwischen 15-20 Jahre alt gewesen sein.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

3. Einbruch in Metzgerei

65594 Runkel-Dehrn, Burgfriedenstraße

Freitag, 16.09.2022, 20:30 Uhr - Samstag, 17.09.2022, 06:25 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Dehrn in eine Metzgerei eingebrochen und Bargeld daraus entwendet. Unbekannte Täter gelangten in den Innenhof des Metzgereibetriebes und hebelten dort die Zugangstür zum Gebäude auf. Im Gebäudeinneren wurde ein Wandtresor herausgebrochen und komplett entwendet. Zudem wurde das Wechselgeld aus der Kasse im Verkaufsraum gestohlen. Durch die unbekannten Täter wurde zudem die Metalltür zum Schlachthaus aufgehebelt und Inventar beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

4. Telefonzelle beschädigt

65549 Limburg, Bahnhofsvorplatz

Samstag, 17.09.2022, 05:45

Auf dem Bahnhofsvorplatz in Limburg, im Bereich des Toilettenhäuschens nahe Gleis 1, wurde am Samstagmorgen die Verglasung einer Telefonzelle zerstört. Durch einen Zeugen wurde eine männliche, grölende Person auf dem Bahnhofsvorplatz beobachtet. Die Person schrie zuerst laut herum und schlug anschließend die Scheibe einer Telefonzelle ein. Danach verließ die Person den Bereich in Richtung Innenstadt. Der unbekannte Täter trug graue Kleidung war zwischen 20-22 Jahre alt. Der Sachschaden wird auf 1500 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

