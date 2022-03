Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl eines Gabelstaplers

Landau (ots)

In der Nacht vom 17.03.22 auf 18.03.22 gelangten bislang unbekannte Täter durch Überklettern eines Zaunes und Einschlagen eines Fensters auf das Gelände und in die Räumlichkeiten der Wichern-Werkstatt in Landau in der Horststraße. Dort wurde mit Hilfe des dort aufgefundenen Originalschlüssels ein Gabelstapler der Marke Jungheinrich samt zweier Paletten mit Messingteilen entwendet. Die Paletten konnten gegen 05:00 Uhr in Bereich der Haardtstraße aufgefunden werden. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib des Gabelstaplers geben? Hinweise an die Kriminalinspektion Landau unter 06341-287 0 oder kilandau@polizei.rlp.de.

