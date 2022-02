Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einbruch in Bahnhofsbuchhandlung/Bundespolizei sucht Zeugen

Baden-Baden (ots)

Vergangene Nacht (13.02) gegen 00:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täterschaft in die Bahnhofsbuchhandlung im Bahnhof Baden-Baden eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf der Bahnsteigseite auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden ca. 100 Stangen Zigaretten entwendet. Zu möglicher Täterschaft liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur oben genannten Uhrzeit verdächtige Beobachtungen rund um den Bahnhof Baden-Baden gemacht hat oder Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft geben kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

