Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstandshandlungen bei Kontrolle

Neuried/Altenheim (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, kam es gestern Abend bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei zu Widerstandshandlungen mit einem französischen Staatsangehörigen. Bereits als der 57-Jährige mit seinem Fahrzeug am Grenzübergang Neuried/Altenheim angehalten wurde, zeigte er sich unkooperativ und schrie die Beamten an. Als er aufgefordert wurde auszusteigen, schlug er ohne ersichtlichen Grund mehrfach mit seinem Kopf gegen das Fahrzeug. Als die Beamten seine selbstverletzende Aktion unterbinden wollten, griff er diese an und ihm mussten Handfesseln angelegt werden. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Spezialklinik gebracht.

