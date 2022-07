Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Unfallflucht

Wittmund - Frau bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Unfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag in Neuharlingersiel. Ein Ford Mondeo wurde zwischen 11.50 Uhr und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Edo-Edzards-Straße beschädigt. Vermutlich touchierte ein anderer Autofahrer beim Ausparken den Wagen am Kotflügel vorne links. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Frau bei Unfall leicht verletzt

Eine 46 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall in Wittmund verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr war eine 24-jährige VW-Fahrerin auf der Blersumer Straße in Uttel in Richtung Wittmund unterwegs, als vor ihr die 46-jährige Frau in einem Skoda Fabia abbremste, um in den Kliemoorweg zu fahren. Die 24-Jährige erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die 46-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell