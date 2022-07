Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Berauscht gefahren

Krummhörn - Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Aurich/Tannenhausen - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauscht gefahren

Unter Drogeneinfluss war am Dienstag eine 25 Jahre alte Autofahrerin in Aurich unterwegs. Gegen 21.40 Uhr wurde sie von der Polizei auf der Julianenburger Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Wirkstoffe THC und Amphetamin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und der 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Krummhörn - Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Krummhörn sind am Dienstag vier Personen verletzt worden. Gegen 9.45 Uhr wollte ein 54 Jahre alter VW-Fahrer aus den Niederlanden von der Störtebecker Straße auf die Schoonorther Straße einbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen von links kommenden 32 Jahre alten Mercedes-Fahrer, der in Richtung Pewsum fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Die 50-jährige Beifahrerin in dem VW und die 30-jährige Beifahrerin in dem Mercedes wurden schwer, die beiden Autofahrer leicht verletzt. Die Frauen und der Mercedes-Fahrer wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aurich/Tannenhausen - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagnachmittag auf der Dornumer Straße in Tannenhausen. Ein 38 Jahre alter Renault-Fahrer aus Großheide war gegen 15.35 Uhr in Richtung Westerholt unterwegs und musste in Höhe Sanatoriumsstraße verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 37-jähriger Opel-Fahrer aus Norden und ein 54-jähriger Renault-Fahrer aus Aurich erkannten die Situation offenbar zu spät und fuhren auf. Der vordere Renault aus Großheide wurde durch den Aufprall auf einen vorausfahrenden Ford geschoben. Der 31-jährige Ford-Fahrer und der 37-jährige Opel-Fahrer wurden leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge sowie der Renault des 54-Jährigen Aurichers mussten abgeschleppt werden. Die Dornumer Straße war bis etwa 16.50 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell