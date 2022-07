Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall

Friedeburg - Radfahrer schwer verletzt

Blomberg - Rundballenpresse in Brand geraten

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auffahrunfall

Zwei Personen sind am Montag bei einem Auffahrunfall in Wittmund verletzt worden. Um 14.45 Uhr fuhr ein 47 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der Wittmunder Straße in Richtung Wittmund und wollte nach links auf ein Grundstück fahren. Als er dafür abbremste, erkannte dies eine nachfolgende 29 Jahre alte Frau in einem Opel zu spät und fuhr auf. Die 29-jährige Opel-Fahrerin und eine 76-jährige Beifahrerin in dem Mercedes wurden leicht verletzt.

Friedeburg - Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg ist am Montag ein 63 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Gegen 11.10 Uhr fuhr eine 83 Jahre alte Frau mit einem Opel auf der Friedeburger Hauptstraße in Richtung Strudden und wollte auf den Parkplatz eines Bankinstituts fahren. Hierbei übersah sie offenbar den in gleiche Richtung fahrenden 63-jährigen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mann stürzte und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Brandgeschehen

Blomberg - Rundballenpresse in Brand geraten

Zum Brand einer Heuballenpresse kam es am Montagabend in Blomberg. Auf einem Feld in Höhe Herren Helmer fing um kurz nach 20 Uhr die Rundballenpresse an einer landwirtschaftlichen Zugmaschine Feuer und brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen. Wie es zu dem Brand kam, wird noch ermittelt.

