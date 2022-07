Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Autos im Kreisverkehr kollidiert

Zwei Autofahrer sind am Montag in einem Kreisverkehr in Strackholt zusammengestoßen. Ein 52-Jähriger fuhr gegen 12.45 Uhr auf der B 436 in den Kreisverkehr und übersah offenbar eine 49-jährige Peugeot-Fahrerin, die kurz zuvor aus der Fiebinger Straße in den Kreisel gefahren war. Es kam zum Zusammenstoß. Die 49 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Norden - Radfahrer im Kreisverkehr erfasst

Eine Autofahrerin ist in einem Kreisverkehr in Norden mit einem Radfahrer kollidiert. Die 77 Jahre alte Frau fuhr gegen 16.30 Uhr aus dem Kreisverkehr am Burggraben und übersah dabei offenbar einen 34-jährigen Radfahrer auf dem Rad- und Gehweg. Es kam zum Zusammenstoß. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Dornum - Traktor mit Krad kollidiert

In Dornum kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Motorrad. Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 35 Jahre alter Mann mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine auf der Störtebeker Straße in Richtung Neßmersiel und wollte nach links in den Vierweg fahren. Hierbei stieß er mit einem überholenden Motorradfahrer zusammen. Der 20-jährige Kradfahrer geriet unter den Traktor und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

