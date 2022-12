POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hatten +++ Eine Person leicht, zwei Hunde tödlich verletzt

Delmenhorst (ots) - Bereits am Dienstag, 20. Dezember 2022, im Zeitraum von 10:50 bis 11:05 Uhr, wurde ein weißer VW, der auf einem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Atenser Allee in Nordenham stand, an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt. Die Schadenshöhe ...

