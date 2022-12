Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Dienstag, 20. Dezember 2022, im Zeitraum von 10:50 bis 11:05 Uhr, wurde ein weißer VW, der auf einem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Atenser Allee in Nordenham stand, an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt. Die Schadenshöhe wurde später auf rund 1.000 Euro beziffert.

Die Polizei Nordenham sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können. Anrufe werden unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell