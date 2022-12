Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Die Fahrerin eines Elektrorollers wurde am Donnerstag, 22. Dezember 2022, 14:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen schwer verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 40-jährige Frau aus Vechta mit einem Kleinwagen die Visbeker Straße in Richtung Visbek. Am Kreisel zum Westring übersah sie eine 42-jährige Frau aus Wildeshausen, die den Fuß- und Radweg mit einem Elektroroller überquerte. Durch den Zusammenstoß mit dem Kleinwagen stürzte die 42-Jährige vom Roller. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden blieben gering.

Nach dem Verkehrsunfall kam es auf der Visbeker Straße bis ungefähr 15:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell