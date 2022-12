POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbekannte zerstören mit einem Sprengkörper eine Straßenlaterne

Delmenhorst (ots) - Zwei Pkw mussten am frühen Donnerstag, 22. Dezember 2022, gegen 04:50 Uhr, nach einem Verkehrsunfall abgeschleppt werden. Personen blieben unverletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 57-jährige Delmenhorsterin mit einem Kleinwagen die Berliner Straße in Richtung Lübecker Weg. In der Einmündung zur Syker Straße missachtete sie das für ihre ...

