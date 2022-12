POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch, 21. Dezember 2022, in ein Einfamilienhaus in Hude eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 15:30 bis 17:30 Uhr hebelten sie ein Fenster des Hauses in der Straße "An den Ladillen" auf und betraten anschließend fast alle Räume. Dabei entwendeten sie unter anderem etwas Schmuck. Hinweise ...

