Kerken-Nieukerk (ots) - Am Samstag (01. Oktober 2022) gegen 03:30 Uhr, wurde ein Kleinkraftrad in Kerken-Nieukerk entwendet. Der 26-jährige Besitzer hatte seinen Roller in der Farbe Petrol, an der Krefelder Straße abgestellt gehabt. Zur Tatzeit konnte er beobachten wie ein bislang unbekannter Täter, den Roller auf einen Anhänger hob und mit einem davor fahrenden ...

mehr