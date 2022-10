Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebstahl: Unbekannter lädt Kleinkraftrad auf Anhänger

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Samstag (01. Oktober 2022) gegen 03:30 Uhr, wurde ein Kleinkraftrad in Kerken-Nieukerk entwendet. Der 26-jährige Besitzer hatte seinen Roller in der Farbe Petrol, an der Krefelder Straße abgestellt gehabt. Zur Tatzeit konnte er beobachten wie ein bislang unbekannter Täter, den Roller auf einen Anhänger hob und mit einem davor fahrenden dunklen Renault Clio flüchtete.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

