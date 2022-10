Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Diebstahl aus VW Transporter

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag (3. Oktober 2022) einen weißen VW Transporter aufgebrochen, der auf der Vluyner Straße abgestellt war. Sie entwendeten Münzgeld aus der Mittelkonsole sowie mehrere Werkzeugmaschinen aus dem Fahrzeug. Den Spuren nach versuchten die Täter zudem den Wagen zu starten, was jedoch misslang. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell