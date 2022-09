Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 17.09.2022

Delmenhorst (ots)

Lkw-Unfall im Autobahndreieck Stuhr

Am frühen Samstagmorgen des 17.09.2022 kam es gegen 04:50 Uhr auf der Autobahn 1 im Autobahndreieck Stuhr zu einem Lkw-Unfall, der eine Sperrung des Autobahndreiecks Stuhr nach sich zog. Die Unfallstelle befindet sich in der Gemarkung Stuhr, Landkreis Diepholz.

Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Lkw mit Anhänger aus Verden befuhr die Autobahn 1 in Richtung Bremen und wollte im Autobahndreieck Stuhr von der A 1 auf die A 28 in Richtung Delmenhorst wechseln. Dabei kam er in der Kreisfahrt auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. In Folge dessen kippte der Anhänger um und blieb auf der Fahrbahn liegen. Für die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste vor Ort die Anschlussstelle für den Übergang zur A 28 durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen bis 10:30 Uhr gesperrt werden. Der Anhänger wurde durch ein Bergungsunternehmen mit einem Kran wieder aufgerichtet. Der Fahrer aus Verden blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 60.000,- Euro geschätzt. Auf Grund der geringen Verkehrsdichte kam es an der Unfallstelle zu keinen wesentlichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell